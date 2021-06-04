Время уже потеряно, и стать снова полноценной страной, со своими правами и желанием претендовать на что-то большее, украинское государство уже не может, по крайней мере при нынешнем формате власти, полагает эксперт.
«В мире происходит некая игра в музыкальные стулья. Кто не успеет занять какую-то позицию в мировом экономическом и политическом пространстве и как-то защитить свои национальные интересы, тот их потеряет навсегда. И в нынешнем формате власти у Украины нет шансов стать полноценным игроком», — сказал Зубец.
Эксперт подчеркнул, что Украина за годы своей независимости потеряла экономический потенциал и свой суверенитет в части принятия военно-политических решений, поэтому присоединиться к тем, кто принимает важные политические решения, влияющие на мировую судьбу, она не сможет.
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