Украина уже потеряла свой статус в качестве политического игрока, не сумев отстоять собственные интересы и превратившись в игрушку Запада, сказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец

Гаспарян: Украина — чемодан без ручки, который никому не нужен © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«В мире происходит некая игра в музыкальные стулья. Кто не успеет занять какую-то позицию в мировом экономическом и политическом пространстве и как-то защитить свои национальные интересы, тот их потеряет навсегда. И в нынешнем формате власти у Украины нет шансов стать полноценным игроком», — сказал Зубец.

Эксперт подчеркнул, что Украина за годы своей независимости потеряла экономический потенциал и свой суверенитет в части принятия военно-политических решений, поэтому присоединиться к тем, кто принимает важные политические решения, влияющие на мировую судьбу, она не сможет.

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