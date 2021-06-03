«Что-то мне кажется, что Лукашенко, если его не возьмет под свое крыло Россия, и сколько она будет его там держать, недолго жить, в смысле, править Беларусью», — сказал Кравчук.
Напомним, Киев поддержала санкции против Минска, запретив полеты белорусской авиации над Украиной.
Запад готовит новые санкции против Белоруссии в связи с задержанием оппозиционера Романа Протасевича, воевавшего в Донбассе в составе неонацистского батальона (позднее стал полком) «Азов».
На этом фоне Лукашенко пригласил следователей Луганской Народной Республики в Минск для допроса Протасевича и заявил о восстановлении авиасообщения с Крымом, чего ранее делать не решался.