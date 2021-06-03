Зеленский назвал газопровод «мощным оружием Российской Федерации», которое у нее нужно отобрать. В противном случае Украина останется без армии.
«Северный поток — 2» отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас как минимум от 3 миллиардов долларов в год… Нам нечем будет платить за украинскую армию», — подчеркнул Зеленский.
По его словам, без армии Украина больше не сможет защищать Европу и европейские ценности.
Зеленский предположил, что президент США Джо Байден не понимает всей опасности «Северного потока 2», поэтому, по его словам, необходимо до его встречи с президентом России Владимиром Путиным передать американской стороне «полную информацию» по данному вопросу.
Ранее украинский МИД заявлял о необходимости встречи Зеленского с Байденом перед переговорами последнего с Путиным. Американская сторона не выражала согласия на такую встречу.