Сегодня осталось доложить около трех километров первой нитки «Северного потока-2». Учитывая, что баржа «Фортуна» укладывает по километру в сутки, то чуть ли не на этой неделе она завершит линейную часть. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik

«Северный поток – 2»: «Фортуне» осталось два километра, а Меркель отправила переговорщиков в США © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Александр Новак выразил надежду, что строительство «Северного потока-2» завершится до конца 2021 года. По его словам, осталось уложить около 100 километров труб. Он добавил, что оператор и участвующие в прокладке газопровода суда продолжают реализовывать проект, работы не останавливаются.

Эксперт уточнил, что «Фортуне» надо будет сварить два готовых участка, на это уйдет примерно дней десять, поскольку это достаточно кропотливый процесс, но все же в ближайшие недели первая нитка будет достроена, а дальше будут проводиться пуско-наладочные работы.

«По второй нитке осталось порядка 75 километров. По ней идет "Академик Черский", он потихоньку набирает ход, примерно по 600 метров в сутки укладывает. Когда он пойдет по мелководной части, строительство пойдет побыстрее. В августе — начале сентября он должен завершить свою нитку», — указал Юшков.

По его словам, план «Газпрома» может заключаться в том, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию к началу нового отопительного сезона, то есть к октябрю.

Специалист добавил, что хотя сейчас по-прежнему остается интрига по поводу разрешения ввода в эксплуатацию, вряд ли с этим возникнут какие-то проблемы.