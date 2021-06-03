По его словам, украинское правительство направило соответствующее обращение немецким властям 2 июня.
«Еще во вторник украинская сторона выразила соответствующую просьбу к правительству ФРГ. Было бы абсолютной катастрофой, прежде всего для взаимного доверия, если этот гешефт будет достигнут между Берлином и Вашингтоном — за счет Украины», — утверждает Мельник.
Он назвал «Северный поток 2» ударом в самое сердце Украины с точки зрения экономики и безопасности.
«Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса», — заявил дипломат.
«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.
Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток 2» неизбежно.