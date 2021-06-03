Украинские власти хотят участвовать в переговорах Вашингтона и Берлина по «Северному потоку», написал посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter 3 июня

По его словам, украинское правительство направило соответствующее обращение немецким властям 2 июня.

«Еще во вторник украинская сторона выразила соответствующую просьбу к правительству ФРГ. Было бы абсолютной катастрофой, прежде всего для взаимного доверия, если этот гешефт будет достигнут между Берлином и Вашингтоном — за счет Украины», — утверждает Мельник.

Он назвал «Северный поток 2» ударом в самое сердце Украины с точки зрения экономики и безопасности.

«Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса», — заявил дипломат.

«Северный поток – 2»: «Фортуне» осталось два километра, а Меркель отправила переговорщиков в США © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Против «Северного потока 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток 2» неизбежно.