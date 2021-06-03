Львовская исправительная колония № 48 продана на аукционе строительной компании за 377,5 млн грн. Об этом 3 июня сообщает Liga.net

Большая распродажа тюрем. На Украине выставили на аукцион Львовскую колонию © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

«Победителем аукциона стала компания Девелопмент Инжиниринг Сервис, заплатившая за лот 377,5 млн грн», — говорится в сообщении.

Это первый аукцион, который окончился продажей тюрьмы. Ранее, когда на торги выставили здание Ирпенского исправительного центра, желающих его купить не нашлось даже со скидкой в половину от стартовой цены.

В феврале 2021 года Министерство юстиции и Фонд госимущества дали старт проекту «Большая приватизация тюрем». На аукцион планировалось выставить здания 35 неиспользуемых исправительных учреждений.