Здание тюрьмы приобрела львовская строительная компания, ее бенефициар — Тарас Зубик. Всего в торгах участвовали семь юридических лиц.
«Победителем аукциона стала компания Девелопмент Инжиниринг Сервис, заплатившая за лот 377,5 млн грн», — говорится в сообщении.
Это первый аукцион, который окончился продажей тюрьмы. Ранее, когда на торги выставили здание Ирпенского исправительного центра, желающих его купить не нашлось даже со скидкой в половину от стартовой цены.
В феврале 2021 года Министерство юстиции и Фонд госимущества дали старт проекту «Большая приватизация тюрем». На аукцион планировалось выставить здания 35 неиспользуемых исправительных учреждений.