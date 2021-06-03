Эколог приехал на базу отдыха вместе с журналистами и сотрудниками Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Выяснилось, что на базе содержится самка пеликана. Она в возрасте, подходящем для размножения, однако изолирована от сородичей и не имеет шансов на потомство.
«Пришлось связываться с хозяином и хозяйкой базы по телефону. Они сообщили, что документов у них никаких нет на пеликана и он к ним попал от охотников, которые его подстрелили лет пять назад… Пеликаны — это не игрушка, не кошка, а редчайшая птица, занесённая в Красную книгу Украины и должна жить в надлежащих условиях, максимально приближенных к природным», — сообщил Русев.
Планируется, что хозяин базы «Лиман» подготовит акт на передачу пеликана в НПП «Тузловские лиманы».