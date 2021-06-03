В селе Сергеевка Одесской области в лечебно-оздоровительном комплексе «Лиман» незаконно содержат краснокнижного пеликана. Об этом в Facebook 3 июня сообщил сотрудник национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев

Эколог приехал на базу отдыха вместе с журналистами и сотрудниками Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

В Одессе чуть насмерть не замерз редкий кудрявый пеликан © Keven Law / wikimedia

«Пришлось связываться с хозяином и хозяйкой базы по телефону. Они сообщили, что документов у них никаких нет на пеликана и он к ним попал от охотников, которые его подстрелили лет пять назад… Пеликаны — это не игрушка, не кошка, а редчайшая птица, занесённая в Красную книгу Украины и должна жить в надлежащих условиях, максимально приближенных к природным», — сообщил Русев.

Планируется, что хозяин базы «Лиман» подготовит акт на передачу пеликана в НПП «Тузловские лиманы».