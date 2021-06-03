На фан-странице украинской певицы Тины Кароль появилось видео, в котором поклонники собрали конфузы исполнительницы. Ролик на днях появился в сети

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«У меня аж сердце остановилось, когда Тина на репетиции упала», «Сделайте еще такое видео», «Немного вечернего позитива», — отреагировали фанаты певицы.

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Тина Кароль — украинская певица, знаменитая не только песнями, но и рекламными коллаборациями, которые она делает с различными компаниями. В основном это обувь, одежда и товары для дома.

Также украинские СМИ писали о том, что Кароль могла составить конкуренцию спортсмену Василию Вирастюку, так как рассматривалась как возможный кандидат на выдвижение в депутаты Верховной Рады от «Слуги народа» в 87-м округе Ивано-Франковской области.