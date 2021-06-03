Польша и другие страны Восточной Европы вынуждены фальсифицировать историю Второй мировой войны и создавать образ врага для того чтобы оправдать присутствие американских войск на своих территориях. Об этом рассказал директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский в эфире YouTube-канала Украина.ру

Как польский генерал послужил и маршалу Пилсудскому, и генералиссимусу Сталину © РИА Новости, Олег Кнорринг / Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что когда польские политики постоянно повторяют о якобы российской угрозе в то время как в польских городах стоят памятники советским воинам, отдавшим свои жизни ради освобождения Польши от нацистских оккупантов, то это вызывает когнитивный диссонанс.

«Поэтому в 2017 году был принят закон о фактическом упразднении всех мест памяти, связанных со Второй мировой войной и освобождением Польши, произошло переименование всех площадей и улиц польских городов», — указал Пискорский.

Кроме того, по его словам, тот же польский Институт национальной памяти (пропагандистская структура, которая занимается формированием единственно «правильной» точки зрения на историю Второй мировой войны) получает гораздо больше финансирования, чем Польская академия наук.

Политолог добавил, что ранее совместные российско-польские группы ученых пытались достоверно и детально изучать историю Второй мировой войны, но из-за ухудшения геополитической обстановки и прихода к власти в Польше проамериканских сил все это прекратилось.