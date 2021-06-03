Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий лишение свободы за недостоверное декларирование. Соответствующая информация 3 июня появилась на сайте парламента

Зеленский разрешил сажать в тюрьму за ложь в декларации © Андрей Лубенский

Закон усиливает ответственность за предоставление недостоверной информации в декларациях и возвращает наказание в виде лишения свободы, которое было отменено Конституционным судом в октябре 2020 года.

За умышленное ложное декларирование, согласно законопроекту, чиновнику могут назначить штраф, общественные работы или ограничение свободы до двух лет, если несоответствие с реальными доходами составит от 1,1 млн гривен до 4,5 млн гривен. Если последняя сумма была превышена, то ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

За умышленное непредставление декларации также, помимо штрафа и общественных работ, предусматривается лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины усилить ответственность за недостоверные данные в декларации и передал его как неотложный на рассмотрение Верховной Рады.