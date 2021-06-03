В ответ на возобновление санкций США против девяти белорусских госкомпаний Минск вводит ряд санкций в отношении США. Об этом глава МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил в комментарии Sputnik 3 июня

Депутат Рады подтвердила, что на заседании СНБО введут санкции против Белоруссии © president.gov.ua

«В их числе — сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию», — перечислил Глаз.

Он добавил, что Минск готов контактировать с Вашингтоном, но только на принципах равноправия и взаимного уважения.

Ранее под санкции США попали 9 белорусских госпредприятий нефтяной сферы.