По словам главы МИД, санкции Белоруссии должны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с ней. О санкциях Минск уведомил временного поверенного в делах США в Белоруссии.
«В их числе — сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию», — перечислил Глаз.
Он добавил, что Минск готов контактировать с Вашингтоном, но только на принципах равноправия и взаимного уважения.
Ранее под санкции США попали 9 белорусских госпредприятий нефтяной сферы.