В аккаунте появился ролик, на котором видно, что Артемьева коротко подстригла волосы и сделала снова вернувшийся в моду «афролук» с помощью химической завивки.
«Стрижка и химия вообще не идут, раньше было лучше», «О, да вы теперь копия молодого Агутина», — написали фолловеры.
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Людмила Артемьева не любит излишнего внимания к собственной персоне, утверждая, что является глубоко скромным человеком.
Несмотря на это она выбрала карьеру актрисы и телеведущей, на сцене Артемьева с 1986 года, за это время она сыграла несколько десятков ролей в театре и кино, в том числе в «Сватах», озвучивала мультфильмы, пела.