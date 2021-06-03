Звезда «Сватов», 58-летняя актриса Людмила Артемьева удивила поклонников сменой имиджа, сделав «химию». Соответствующие фото и видео появились на фан-странице артистки 2 июня

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«Стрижка и химия вообще не идут, раньше было лучше», «О, да вы теперь копия молодого Агутина», — написали фолловеры.

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Людмила Артемьева не любит излишнего внимания к собственной персоне, утверждая, что является глубоко скромным человеком.

Несмотря на это она выбрала карьеру актрисы и телеведущей, на сцене Артемьева с 1986 года, за это время она сыграла несколько десятков ролей в театре и кино, в том числе в «Сватах», озвучивала мультфильмы, пела.