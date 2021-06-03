Украине необходимо укреплять систему охраны по всей границе с Белоруссией. Об этом заявил 3 июня председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко, передает пресс-служба МВД Украины

Депутат Рады подтвердила, что на заседании СНБО введут санкции против Белоруссии © president.gov.ua

«И хотя на сегодня обстановка на границе с Республикой Беларусь стабильна, а охрана границы осуществляется усиленно, мы и дальше усиливаем наши технические и инженерные возможности. Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины от всех возможных угроз», — сказал руководитель Госпогранслужбы Украины.

Он призвал уделить особое внимание усилению участков границы с Белоруссией подразделениями быстрого реагирования.

Ранее Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией. Белоруссия также запретила полеты над своей территорией украинским авиакомпаниям и самолетам.