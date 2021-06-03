Депутат Рады подтвердила, что на заседании СНБО введут санкции против Белоруссии
Депутат Рады подтвердила, что на заседании СНБО введут санкции против Белоруссии
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Перед выступлением Дейнеко проинспектировал участки границы с Белоруссией. Он отметил, что Украина намерена усиливать охрану на протяжении всей границы, в том числе в районах зоны отчуждения. 

«И хотя на сегодня обстановка на границе с Республикой Беларусь стабильна, а охрана границы осуществляется усиленно, мы и дальше усиливаем наши технические и инженерные возможности. Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины от всех возможных угроз», — сказал руководитель Госпогранслужбы Украины.

Он призвал уделить особое внимание усилению участков границы с Белоруссией подразделениями быстрого реагирования.

Ранее Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией. Белоруссия также запретила полеты над своей территорией украинским авиакомпаниям и самолетам.