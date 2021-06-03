Перед выступлением Дейнеко проинспектировал участки границы с Белоруссией. Он отметил, что Украина намерена усиливать охрану на протяжении всей границы, в том числе в районах зоны отчуждения.
«И хотя на сегодня обстановка на границе с Республикой Беларусь стабильна, а охрана границы осуществляется усиленно, мы и дальше усиливаем наши технические и инженерные возможности. Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины от всех возможных угроз», — сказал руководитель Госпогранслужбы Украины.
Он призвал уделить особое внимание усилению участков границы с Белоруссией подразделениями быстрого реагирования.
Ранее Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией. Белоруссия также запретила полеты над своей территорией украинским авиакомпаниям и самолетам.