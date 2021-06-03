«Если вы решите пожертвовать на это дело какую-то сумму средств, они будут просто на вашем счете зарезервированы и не будут списываться до дня, пока этот человек — этого человека вы все знаете — Лукашенко — пока этот человек не будет задержан и не будет арестован», — пояснил Цепкало.
В 2020 году планировал участвовать в президентских выборах, однако бежал из страны после того, как против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки.
По данным ЦИК Белоруссии, победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом 80%, а опционный кандидат Светлана Тихановская набрала всего 10% голосов.
Сторонники последней не признали итоги выборов и устроили ряд акций протеста, вылившихся в массовые беспорядки, успешно подавленные властями.
Теперь беглая белорусская оппозиция из-за границы призывает вводить санкции против Минска, которые негативно отразятся на уровне жизни граждан республики, и пытаются возложить ответственность за это на президента Лукашенко.