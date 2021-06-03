Белорусский оппозиционный деятель Валерий Цепкало заявил о запуске сбора денег, которые получат силовики или представители гражданского общества за арест «преступника №1», которым, по словам Цепкало, является президент республики Александр Лукашенко. Заявление оппозиционера обнародовано на его Youtube-канале

«Если вы решите пожертвовать на это дело какую-то сумму средств, они будут просто на вашем счете зарезервированы и не будут списываться до дня, пока этот человек — этого человека вы все знаете — Лукашенко — пока этот человек не будет задержан и не будет арестован», — пояснил Цепкало.

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По данным ЦИК Белоруссии, победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом 80%, а опционный кандидат Светлана Тихановская набрала всего 10% голосов.

Сторонники последней не признали итоги выборов и устроили ряд акций протеста, вылившихся в массовые беспорядки, успешно подавленные властями.

Теперь беглая белорусская оппозиция из-за границы призывает вводить санкции против Минска, которые негативно отразятся на уровне жизни граждан республики, и пытаются возложить ответственность за это на президента Лукашенко.