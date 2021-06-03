Президент Владимир Зеленский намерен в ближайшее время подать в Верховную Раду законопроект о стимулировании создания индустриальных парков в шахтерских городах. Об этом он сказал на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины, передает сайт «Новости Донбасса» 3 июня

Шахтеры протестуют возле Офиса Зеленского © Facebook, Михаил Волынец

«Мы заинтересованы, чтобы там появлялись современны школы, спортивные площадки. И должны там появляться индустриальные парки, потому что мы пониманием, что людям просто негде получать зарплату — нет рабочих мест», — сказал Зеленский.

Он добавил, что развитие индустриальных парков поможет в восстановлении разрушенной инфраструктуры Донбасса.

Зеленский заявил, что на следующей неделе обсудит с членами парламента вопрос, когда можно вынести на второе чтение законопроект 4416-1 о создании индустриальных парков. В первом чтении закон приняли в декабре 2020 года.

Ранее, в середине мая, шахтеры провели у Офиса президента всеукраинскую акцию протеста, на которой требовали выплаты зарплаты и прекращения разрушительных процессов в угольной отрасли.