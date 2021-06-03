По мнению президента Украины, «философия индустриальных парков» вдохнет жизнь в шахтерские города, «в которых нет ничего, кроме просто шахт».
«Мы заинтересованы, чтобы там появлялись современны школы, спортивные площадки. И должны там появляться индустриальные парки, потому что мы пониманием, что людям просто негде получать зарплату — нет рабочих мест», — сказал Зеленский.
Он добавил, что развитие индустриальных парков поможет в восстановлении разрушенной инфраструктуры Донбасса.
Зеленский заявил, что на следующей неделе обсудит с членами парламента вопрос, когда можно вынести на второе чтение законопроект 4416-1 о создании индустриальных парков. В первом чтении закон приняли в декабре 2020 года.
Ранее, в середине мая, шахтеры провели у Офиса президента всеукраинскую акцию протеста, на которой требовали выплаты зарплаты и прекращения разрушительных процессов в угольной отрасли.