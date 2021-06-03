«Инструментом защиты Европы от пропаганды и дезинформации мог бы стать общеевропейский русскоязычный телеканал. И его базу можно было в создать именно в Украине. У нас есть специалисты, опыт, понимание, с кем мы имеем дело, и нет языкового барьера», — сказал Резников.
Он добавил, что Украина меняет формат поддержки вещания на неподконтрольной ей части Донбасса и прилегающей к ней территориях.
«Ведь сначала на эти территории через пропагандистские медиа контрабандой занесли враждебную идеологию, а только потом пришли солдаты и танки. Это тот опыт, которым мы можем делиться», — добавил министр.
Ранее Киев запустил телеканал «Дом», в эфире которого начал навязывать телезрителям в Крыму и Донбассе положительный образ современной Украины, развенчивая «российские пропагандистские мифы» о войне и притеснениях по политическим и языковым вопросам.