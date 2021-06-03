Украинский сайт для женщин Clutch 3 июня составил для своих читателей «плейлист лучших музыкальных событий июня», которые пройдут в Киеве. Среди таковых немало и концертов российских исполнителей, против которых местный Минкульт активно «борется»

Украинская певица «с фашистскими взглядами» показала свое истинное лицо © Анастасия Приходько/Инстаграм Борис Гребенщиков.

Лидер «Аквариума» любит бывать на Украине и нередко выказывает лояльность руководству страны за что, по всей видимости, его до сих пор не внесли в черный список.

Билета на концерт с продолжением в виде беседы можно приобрести за 1840 — 3820 гривен (5-10 тыс. руб.).

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В четверг уже будущей недели, 10 июня, в Киеве выступит другой исполнитель из России NILETTO. Он обещает порадовать зрителей новыми песнями и давно полюбившимся поклонникам треком «Любимка». Билеты — от 590 гривен (1,5 тыс.руб.).

Еще через день, 12 июня, свою безумную постановку киевлянам покажут музыканты из белорусской рок-группы «Ляпис 98». Это новый проект Сергея Михалка на базе старых песен «Ляписа Трубецкого». Цена билетов варьируется от 500 до 2200 гривен (примерно от 1,3 до 6 тыс. рублей).

Между тем, в Минкульте Украины выступают категорически против въезда в страну российских деятелей культуры, чтобы не допустить их приезда, в ведомстве придумали так называемый черный список звезд. На данный момент в нем 199 фамилий.

Против украинские власти и выступлений украинских исполнителей в Росси, однако 18-20 июляв туле состоится фестиваль «Дикая мята», на который приедут Green Gray и Иван Дорн.