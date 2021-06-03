На киевском рынке «Столичный», где с утра происходят разборки собственников и рейдеров, неизвестные в масках мешают работе СМИ. Об этом 3 июня сообщает Telegram-канал Klymenko Тime

Участники конфликта на киевском рынке «Столичный» пригнали военную технику © Обозреватель

«Бандиты без опознавательных знаков и в масках нападают на журналистов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что нападение с применением силы произошло на журналиста украинских «Вестей», также рейдеры напали на сотрудника Telegram-канала Pavlovsky News и пытались напасть на журналиста издания «Великий Киев».

По данным ресурса, бойцы Нацгвардии приехали на рынок лишь 10 часов спустя после захвата. Кроме того, глава МВД Арсен Аваков и глава Нацполиции Игорь Клименко никак не прокомментировали ситуацию.