Юлия Тимошенко — один из самых опытных украинских политиков, она трижды выдвигала свою кандидатуру на пост президента Украины. В этом году ей исполнится шестьдесят один год. Рейтинги ее и ее политической силы сегодня относительно небольшие, но публикации в СМИ о ней пользуются спросом у читателей.
Эксперт отметил, что Тимошенко может возглавить страну под предлогом того, что у нее есть богатый политический опыт, включая отбывание срока в Качановской колонии, и заканчивая «победоносными» газовыми переговорами с Россией.
«У нее есть, чем похвастаться. Но если не дай Бог это произойдет, Украине окончательно придет конец. Эта женщина у нас известна многим», — подчеркнул Быстряков.
Что касается Зеленского, то сам по себе он ничего не может сделать, и он пробудет на своем посту до тех пор, пока на него не спишут все провалы, и он не впитает в себя весь общественный негатив, заключил собеседник издания.