Сегодня есть все основания полагать, что Владимира Зеленского рано или поздно на посту президента заменят Юлией Тимошенко, которая сейчас резко сменила имидж, став «пожилой девушкой». Об этом рассказал композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Владимир Быстряков: кто он © rian.com.ua

Эксперт отметил, что Тимошенко может возглавить страну под предлогом того, что у нее есть богатый политический опыт, включая отбывание срока в Качановской колонии, и заканчивая «победоносными» газовыми переговорами с Россией.

«У нее есть, чем похвастаться. Но если не дай Бог это произойдет, Украине окончательно придет конец. Эта женщина у нас известна многим», — подчеркнул Быстряков.

Что касается Зеленского, то сам по себе он ничего не может сделать, и он пробудет на своем посту до тех пор, пока на него не спишут все провалы, и он не впитает в себя весь общественный негатив, заключил собеседник издания.