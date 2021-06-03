Минздрав Украины начал запись на вакцинацию граждан, проживающих на территории республик Донбасса, а также в Крыму. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

«Началась запись на прививку против COVID-19 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных РФ территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и Севастополя и относятся к приоритетным группам, вакцинация которых сейчас происходит в Украине (в первую очередь пожилые люди в возрасте 65 лет и старше). Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что на вторую дозу вакцины нужно записываться снова.

Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac в десяти пунктах на подконтрольных Киеву территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

На Украине вакцинация от COVID-19 началась 24 февраля. В настоящее время привиты уже 1 миллион 76 795 жителей страны. При этом по всей территории РФ, включая Крым, а также в ДНР и ЛНР полным ходом идет вакцинация от коронавируса отечественными вакцинами.