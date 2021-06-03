«Началась запись на прививку против COVID-19 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных РФ территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и Севастополя и относятся к приоритетным группам, вакцинация которых сейчас происходит в Украине (в первую очередь пожилые люди в возрасте 65 лет и старше). Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19», — говорится в сообщении.
Граждане должны сообщить оператору, из какого они населенного пункта, а также указать свои данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки. Оператор запишет на вакцинацию и пришлет СМС-сообщение с индивидуальным идентификатором. Он в свою очередь будет передан в Госпогранслужбу Украины, чтобы этого гражданина беспрепятственно пропустили на территорию страны.
Отмечается, что на вторую дозу вакцины нужно записываться снова.
Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac в десяти пунктах на подконтрольных Киеву территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей.
На Украине вакцинация от COVID-19 началась 24 февраля. В настоящее время привиты уже 1 миллион 76 795 жителей страны. При этом по всей территории РФ, включая Крым, а также в ДНР и ЛНР полным ходом идет вакцинация от коронавируса отечественными вакцинами.