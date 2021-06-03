Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Офиса генпрокурора об обязательстве провести реставрацию дома авиаконструктора Игоря Сикорского. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора

Консервационные и реставрационные работы должны будут выполнить Министерство обороны Украины и ГП «Отель "Казацкий"».

Исторический миф: «московский инженер» Игорь Сикорский — украинец © klimbim2014.files.wordpress.com

«Здание является объектом культурного наследия и представляет исключительную историческую ценность, поскольку в нем жил И. Сикорский — автор первых в мировой практике авиастроения многомоторных самолетов и вертолетов, человек, входящий в перечень деятелей, которые своими изобретениями помогли человечеству», — говорится в сообщении.

В 2007 году дом был отдан в аренду фонду «Музей авиации и воздухоплавания имени Сикорского». Его руководство обязалось создать там музей, но по факту никаких работ произведено не было. В 2013 году после разбирательства в суде договор был расторгнут, и здание вернулось в государственную собственность.

Трехэтажный дом был построен по заказу отца изобретателя, известного психиатра Ивана Сикорского. Он организовал в этом доме больницу, где вел частный прием. Именно здесь его сын сконструировал свой первый вертолет.