Консервационные и реставрационные работы должны будут выполнить Министерство обороны Украины и ГП «Отель "Казацкий"».
Установлено, что балансодержатель дома Сикорского на протяжении 20 лет не принимает никаких мер по сохранению вверенного ему государством имущества. Отмечается, что дом находится под угрозой окончательного обрушения.
«Здание является объектом культурного наследия и представляет исключительную историческую ценность, поскольку в нем жил И. Сикорский — автор первых в мировой практике авиастроения многомоторных самолетов и вертолетов, человек, входящий в перечень деятелей, которые своими изобретениями помогли человечеству», — говорится в сообщении.
В 2007 году дом был отдан в аренду фонду «Музей авиации и воздухоплавания имени Сикорского». Его руководство обязалось создать там музей, но по факту никаких работ произведено не было. В 2013 году после разбирательства в суде договор был расторгнут, и здание вернулось в государственную собственность.
Трехэтажный дом был построен по заказу отца изобретателя, известного психиатра Ивана Сикорского. Он организовал в этом доме больницу, где вел частный прием. Именно здесь его сын сконструировал свой первый вертолет.