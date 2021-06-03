Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» ресторатор Николай Тищенко на заседании парламента захлопнул ноутбук вице-спикера Рады Руслана Стефанчука, передает 3 июня «Апостроф»

Тищенко за вечеринку в разгар локдауна в Киеве отделался выговором © Facebook, Николай Тищенко Владимира Зеленского № 4651 об ответственности за ложь в декларациях.

Тищенко в компании соратников по партии подошел к трибуне спикера и закрыл крышку ноутбука Стефанчука, когда тот демонстрировал его экран другим парламентариям. Часть депутатов поддержали его аплодисментами. Один из депутатов стал хватать Тищенко за руки и оттеснять его от трибуны, завязалась потасовка, но политики разошлись мирно.

Затем он вернулся на место, по пути «дав пять» нескольким коллегам в зале. Возможно, Тищенко закрыл ноутбук Стефанчука на спор.

Депутаты Рады приняли во втором чтении и в целом законопроект № 4651, предусматривающий лишение свободы за недостоверное декларирование и ограничение свободы, штраф или исправительные работы за умышленную неподачу декларации.