Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал реализацию около тысячи проектов своей инициативы «Большая стройка». Об этом 3 июня он заявил в Хмельницком на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины, передает Интерфакс-Украина

«Около тысячи объектов проекта "Большая стройка" на 2021 год и проекты, запланированные на следующие годы, обязательно должны быть достроены, реконструированы и введены в эксплуатацию. Желательно вовремя», — сказал Зеленский.

Ранее бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением об отмывании Зеленским средств через проект «Большое строительство». Для формулировки заявления, по словам экс-министра, он использовал тексты политических дел. Также Омелян заявил, что это будет не единственное дело против Зеленского.

Президентский проект «Большое строительство» — это план масштабного развития качественной инфраструктуры Украины. Основной задачей проекта назывались строительство и реконструкция дорог, школ, детских садов, отделений экстренной медицинской помощи, медицинских амбулаторий и спорткомплексов по всей стране.

В 2020 году на «Большое строительство» было потрачено 120 млд гривен (316,3 млрд руб.) из бюджета страны, позже эту сумму дополнили еще 26 млрд (68,5 млрд руб.) из «коронавирусного фонда».