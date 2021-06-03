Украина потребовала участия в переговорах между США и Германией, касающихся газопровода «Северный поток – 2». Об этом на своей странице в Twitter 3 июня написал посол Украины в Германии Андрей Мельник

«"Северный поток – 2" — удар в самое сердце Украины: как с точки зрения экономики, так и прежде всего безопасности. Именно поэтому Украина требует участия в немецко-американских переговорах по этому крайне опасному проекту. Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса», — написал он.

«Северный поток – 2»: «Фортуне» осталось два километра, а Меркель отправила переговорщиков в США © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Было бы абсолютной катастрофой, прежде всего для взаимного доверия, если этот гешефт будет достигнут между Берлином и Вашингтоном — за счет Украины», — добавил Мельник.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель направит в Вашингтон группу высокопоставленных чиновников для обсуждения вопросов, касающихся проекта «Северного потока – 2».

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока – 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.