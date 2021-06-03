«"Северный поток – 2" — удар в самое сердце Украины: как с точки зрения экономики, так и прежде всего безопасности. Именно поэтому Украина требует участия в немецко-американских переговорах по этому крайне опасному проекту. Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса», — написал он.
По словам дипломата, украинская сторона озвучила эту просьбу правительству ФРГ еще 1 июня.
«Было бы абсолютной катастрофой, прежде всего для взаимного доверия, если этот гешефт будет достигнут между Берлином и Вашингтоном — за счет Украины», — добавил Мельник.
Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель направит в Вашингтон группу высокопоставленных чиновников для обсуждения вопросов, касающихся проекта «Северного потока – 2».
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока – 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.