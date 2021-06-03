Ранее пресс-служба СНБО подтвердила информацию СМИ о том, что 4 июня пройдет очередное заседание СНБО. Планируется, что Совбез под руководством главы государства рассмотрит восемь вопросов.
По данным Верещук, в ходе заседания будет принято решение о введении санкций против Белоруссии и ее властей. Также среди тем — вступление Украины в НАТО.
«У нас есть национальный план действий. Очень надеюсь, что будет введено решение СНБО указом президента, где будут определены и ответственные, и дедлайны. То есть мы будем двигаться более структурированно, алгоритм будет более известен и понятен», — сказала парламентарий.
Также она выразила надежду, что СНБО помимо прочего займется темой рынка земли, который открывается уже в следующем месяце, а также ситуацией в Донбассе.
В последний раз Совет безопасности и обороны Украины собирался 14 мая. По итогам заседания Зеленский объявил о введении санкций против 111 иностранных граждан, которых считают криминальными авторитетами.