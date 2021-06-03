На сегодняшний день площадкой для переговоров по Донбассу с участием Украины, России и ОБСЕ является Минск. После начала пандемии коронавируса все встречи в рамках ТКГ проводятся в онлайн-формате. При этом после ухудшения украинско-белорусских отношений глава делегации Киева Леонид Кравчук заявлял, что столица Белоруссии больше не может рассматриваться как место для переговоров.
По словам польского посла, в его стране «много хороших мест» для переговоров.
«Были случаи, когда Запад и Россия договаривались о возможности разовой отмены визовых санкций. Если будет желание провести переговоры в Варшаве или Кракове, мы логистически будем готовы», — сказал Цихоцки.
При этом он добавил, что не в курсе, рассматривается ли сегодня Польша как площадка для переговоров участниками ТКГ.
Несмотря на заявления представителей Украины, МИД Белоруссии ранее подчеркивал, что Минск и дальше готов принимать встречи ТКГ. По словам президента Александра Лукашенко, заявления украинской стороны о переносе переговоров по Донбассу в другую страну являются «политической вакханалией».