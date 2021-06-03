Верховная Рада приняла закон, который предусматривает введение налогов для интернет-гигантов, которые не имеют своего представительства на Украине и предоставляют электронные услуги. Трансляцию заседания парламента 3 июня вел телеканал «Рада»

Решение поддержали 283 депутата.

Налог на добавленную стоимость теперь будут платить компании-нерезиденты. Закон дополнил Налоговый кодекс соответствующими нормами. Также законом отменили норму, которая заставляла резидентов при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы платить 20% налога за свой счет.

«Установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского союза, в Австралии, Беларуси, Казахстане, России», — сказано в документе.

Отмечается, что нововведение должно обеспечить равные условия для украинского и зарубежного интернет-бизнеса. При этом авторы закона утверждают, что он не коснется простого пользователя соцсетей и поисковых сервисов.