Украинский актер Валерий Шептекита скончался на 81-м году жизни от осложнений коронавируса. Об этом 3 июня сообщает «Главред»

На 46-м году жизни умер актер из «Улиц разбитых фонарей» © Андрей Погребинский/Инстаграм

В тяжелом состоянии его обнаружили друзья и коллеги. Артиста госпитализировали, началось улучшение. Затем состояние актера вновь стало ухудшаться, врачи не смогли его спасти.

Валерий Шептекита родился в 1940 году в городе Тлумач Ивано-Франковской области. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. Заслуженный артист Украины (2000). Народный артист Украины (2006). Служил в Молодом театре на протяжении 40 лет.

В его фильмографии роли в советских картинах «Овод», «Борис Годунов» и «Одинокая женщина желает познакомиться», сериалах «Роксолана», «Девять жизней Нестора Махно» и «Смерть шпионам».

В сериале «Папик» Шептекита сыграл Леопольда Карловича, друга главного героя. Также участвовал в дубляже мультфильмов.