Генпрокуратура Луганской Народной Республики планирует обратится в Верховный суд ЛНР с исковым заявлением о признании Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины террористическими организациями, заявила официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова. Ее слова приводит РИА Новости 3 июня

«В настоящий момент генеральным прокурором ЛНР решается вопрос о подготовке и направлении искового заявления в Верховный суд ЛНР о признании Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины террористическими организациями», — заявила Семенова.

Берут пример с Израиля. ДНР и ЛНР готовы к обороне © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В частности, в ДНР были убиты глава республики Александр Захарченко, полевые командиры Михаил Толстых (Гиви) и Арсен Павлов (Моторола), в ЛНР погибли начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко и командир бригады «Призрак» Алексей Мозговой.