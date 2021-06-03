«В настоящий момент генеральным прокурором ЛНР решается вопрос о подготовке и направлении искового заявления в Верховный суд ЛНР о признании Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины террористическими организациями», — заявила Семенова.
С момента провозглашения Луганской и Донецкой Народных Республик их представители власти и военные неоднократно становились жертвами терактов, организованных украинскими спецслужбами.
В частности, в ДНР были убиты глава республики Александр Захарченко, полевые командиры Михаил Толстых (Гиви) и Арсен Павлов (Моторола), в ЛНР погибли начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко и командир бригады «Призрак» Алексей Мозговой.