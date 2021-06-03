Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Раде принять закон о деолигархизации, согласно которому будет предусмотрена дисциплинарная или политическая ответственность за сокрытие встречи с олигархом в декларации. Соответствующий законопроект был внесен 2 июня как неотложный Зеленским, сообщается на сайте Рады

Парадокс Зеленского. Война с олигархами на Украине может закончиться бедой для страны В первую очередь это обязаны делать президент, спикер Рады, депутаты Рады, премьер-министр, первый вице-премьер, вице-премьер, глава СБУ, генеральный прокурор, председатель Национального банка и их заместители. Также это обязаны делать ряд других первых лиц страны и их заместители. Отказ предоставить декларацию является основанием для привлечения лица к политической или дисциплинарной ответственности. Что конкретно является данной ответственностью, в документе не сообщается.