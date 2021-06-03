В частности, от чиновников и депутатов потребуется отчет о встрече с олигархами или их представителями. После каждой встречи или контакта, если это не публичное мероприятие с участием СМИ, нужно подавать декларацию.
В первую очередь это обязаны делать президент, спикер Рады, депутаты Рады, премьер-министр, первый вице-премьер, вице-премьер, глава СБУ, генеральный прокурор, председатель Национального банка и их заместители.
Также это обязаны делать ряд других первых лиц страны и их заместители.
Отказ предоставить декларацию является основанием для привлечения лица к политической или дисциплинарной ответственности. Что конкретно является данной ответственностью, в документе не сообщается.