Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали жителя Донецкой Народной Республики (ДНР), который якобы был завербован представителями Министерства государственной безопасности ДНР и работал в статусе партнера Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом 3 июня сообщается на сайте СБУ

Отмечается, что мужчина занимал на момент задержания должность в одной из общественных организаций, которая является исполнительным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«На выполнение заданий кураторов он осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации, режиме охраны объектов Службы безопасности, Вооруженных сил, Нацгвардии, ГУР МО и ГНС Украины в Донецкой области, а также перемещении личного состава и военной техники в районе проведения ООС», — говорится в сообщении.

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Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.