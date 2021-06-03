Музыкальный продюсер Алексей Мускатин, который дружит с певцом Сергеем Челобановым, 3 июня сообщил «Собеседнику», что уже долгое время не может связаться с артистом

«Он сейчас живет со своей женой и сыном, до жены я также не смог дозвониться, как и до матери», — сказал Мускатин.

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О романе Пугачевой и Челобанова, который младше ее на 12 лет, общественности стало известно в начале 90-ых годов. Отношения длились недолго, очень скоро Примадонна вышла замуж за певца Филиппа Киркорова, а Челобанов пропал со сцены и, как сам позже признался, долго пил и употреблял запрещенные вещества.

Не так давно артист заявил, что о славе не жалеет, ведь он успел снять Пугачеву в своем клипе «Незваный гость», а их отношения были обречены на быстрый исход из-за того, что эта любовь «была удушающей».