«Электронное СМИ — средство распространения периодически обновляемой информации для не определенного заранее круга субъектов в электронном виде с помощью сети Интернет под постоянным названием как индивидуализирующим признаком», — говорится в документе.
Электронным СМИ не считается профиль (аккаунт) в социальных сетях. Также отмечается, что СМИ на Украине — это печатное и электронное издания, информационное агентство и канал вещания.
Согласно документу, значительное влияние на СМИ является одним из четырех необходимых признаков отнесения лица к олигарху наравне с участием в политической жизни, бенефициарным владением компании-монополиста и состоянием свыше 1 млн прожиточных минимумов — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).
Достаточными для включения Советом нацбезопасности и обороны лица в реестр олигархов являются любые три из них.