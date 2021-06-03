Президентский законопроект о деолигархизации расширяет перечень электронных СМИ в сети интернет. Соответствующий законопроект был внесен 2 июня как неотложный президентом Украины Владимиром Зеленским

«Электронное СМИ — средство распространения периодически обновляемой информации для не определенного заранее круга субъектов в электронном виде с помощью сети Интернет под постоянным названием как индивидуализирующим признаком», — говорится в документе.

НСЖУ: Защитники закона «О медиа» станут врагами журналистов © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Согласно документу, значительное влияние на СМИ является одним из четырех необходимых признаков отнесения лица к олигарху наравне с участием в политической жизни, бенефициарным владением компании-монополиста и состоянием свыше 1 млн прожиточных минимумов — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).

Достаточными для включения Советом нацбезопасности и обороны лица в реестр олигархов являются любые три из них.