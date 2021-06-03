По легенде неизвестный мужчина с оружием зашел на территорию гимназии и сделал выстрел в воздух, после чего забежал в помещение и пытался попасть в кабинеты. Один из сотрудников учебного заведения был ранен в ногу и госпитализирован.
Подразделение специального назначения КОРД, обезвредив стрелка, вывело школьников на стадион, где психологи Госслужбы Украины по ЧС стали общаться с молодежью, угощать их горячим чаем и выдавать теплые одеяла.
Гвардейцы в это время окружили периметр, а спасатели погасили условный пожар.
«Все подразделения действовали быстро и оперативно, за что в конце ученики и работники заведения искренне благодарили и аплодировали», — говорится в сообщении.
В мае в Казани произошла стрельба в гимназии №175, в результате которой погибли девять человек, в частности, семь школьников. После трагедии президент РФ Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.