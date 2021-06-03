В одесской гимназии №4 прошли учения учащихся, работников учебного заведения, а также бойцов Нацгвардии, Нацполиции, спецподразделений и оперативно-спасательных групп в условиях ЧС. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Telegram-канале 3 июня

«В рубашке родился»: мама ученика о стрельбе в казанской школе — видео © Украина.ру

Подразделение специального назначения КОРД, обезвредив стрелка, вывело школьников на стадион, где психологи Госслужбы Украины по ЧС стали общаться с молодежью, угощать их горячим чаем и выдавать теплые одеяла.

Гвардейцы в это время окружили периметр, а спасатели погасили условный пожар.

«Все подразделения действовали быстро и оперативно, за что в конце ученики и работники заведения искренне благодарили и аплодировали», — говорится в сообщении.

В мае в Казани произошла стрельба в гимназии №175, в результате которой погибли девять человек, в частности, семь школьников. После трагедии президент РФ Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.