По словам корреспондента ведомства, на трибуну вышел мужчина, который назвался представителем мировоззрения готов, и заявил, что солидарен с участниками митинга, не поддерживающими продажу земли, так как после этого на Украине фермеры могут остаться безработными и потерять рынок сбыта.
Однако никто из участников митинга не стал прислушиваться к словам мужчины, а напротив, вместо того, чтобы его поддержать, присутствующие начали свистеть и возмущаться тем, что мужчина произнес свою речь на русском языке вместо украинского, и назвали его провокатором.
Также в агентстве сообщили о том, что после данного инцидента у оратора отобрали микрофон, модератор мероприятия начал призывать всех участников к порядку и просил не лезть на сцену, а ожидать, когда его пригласят для выступления.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, необходимый для завершения земельной реформы. Речь идет о законопроекте, который позволяет передавать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.
Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций. Законом установлен запрет на продажу земель государственной и коммунальной собственности. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.