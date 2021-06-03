В Киеве во время митинга против земельной реформы у Конституционного суда одного из участников освистали за то, что он высказал свое мнение не «ридною украинською», а «вражеским» русским языком, сообщает УНИАН 3 июня

По словам корреспондента ведомства, на трибуну вышел мужчина, который назвался представителем мировоззрения готов, и заявил, что солидарен с участниками митинга, не поддерживающими продажу земли, так как после этого на Украине фермеры могут остаться безработными и потерять рынок сбыта.

Однако никто из участников митинга не стал прислушиваться к словам мужчины, а напротив, вместо того, чтобы его поддержать, присутствующие начали свистеть и возмущаться тем, что мужчина произнес свою речь на русском языке вместо украинского, и назвали его провокатором.

ОПЗЖ устроила крупный митинг у здания Рады © Facebook, Ренат Кузьмин

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, необходимый для завершения земельной реформы. Речь идет о законопроекте, который позволяет передавать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций. Законом установлен запрет на продажу земель государственной и коммунальной собственности. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.