Вопрос с обеспечением Крыма водой принципиально решен, сегодня она подается без ограничений, сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме. Его слова приводит РИА Новости 3 июня

«У нас с водоснабжением Крыма на сегодняшний день, я считаю, ситуация принципиально решена. Вода подается без ограничений. Водохранилища сегодня наполнены водой, мы пробурили большее количество скважин, чем планировали», — сказал Хуснуллин.

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По данным УГМС, общий суммарный запас воды к началу лета составил 79,24 миллиона куб. м, что на 6,53 миллиона куб. м меньше, чем месяц назад, и на 5,92 миллиона куб. м меньше, чем год назад.

В ведомстве отметили, что из-за отсутствия стокообразующих осадков после третьей по счету малоснежной зимы в Крыму повторяется прошлогодняя ситуация, когда на большинстве селевых рек полуострова отмечается низкий уровень воды, а на большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание.

Так, в мае в бассейнах рек выпало осадков лишь от 7 до 35% нормы. Самый значительный недобор осадков отмечается в реках Кача, Бельбек, Черная и Салгир.

В апреле 2014 года киевский режим прекратил подачу воды из Днепра на Крымский полуостров через Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85% потребностей региона.

Из-за малого количества осадков за последний год существенно обмелели местные водохранилища. Дефицит воды в ряде регионов Крыма привел к вводу режимной подачи воды в дома.

Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.