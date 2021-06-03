Три украинских телеканала не соблюдают обязательную долю государственного украинского языка в вечернем прайм-тайме и нарушают нормы о языке рекламы. Об этом 3 июня уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень написал в Facebook

В частности, Креминь обратился с просьбой принять соответствующие меры в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

По его словам, 17-23 мая Секретариат уполномоченного по защите государственного языка осуществил оперативный мониторинг вечернего эфира (прайм-тайм с 18:00 до 22:00) четырех украинских телеканалов: ICTV, «1+1», «Интер» и «Украина» и зафиксировал нарушения на трех из них. «Интеллектуальное оскопление». Скачко о том, на каком языке сегодня разговаривают украинцы © РИА Новости, Нина Зотина

«Так, продолжительность передач и фильмов, выполненных на государственном языке в общем недельном объеме вещания телеканала "Украина" составляет 69,9%, "1+1" — 70,9%, "Интер" — 72,9%. Согласно закону такая доля на общенациональных каналах должна составлять не менее 75%», — говорится в сообщении.

Также были выявлены нарушения закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому языком рекламы на телевидении является государственный язык. Трансляция рекламы, анонсов передач и фильмов, в которых использовался не государственный язык, осуществлялась телеканалами «Интер» и ICTV.

В апреле 2019 года Верховная Рада приняла соответствующий закон, которым предусмотрена, в частности, должность языкового омбудсмена. 16 января 2021 года вступила в силу 30 статья языкового закона, которая обязывает осуществлять все услуги в стране исключительно на государственном языке.