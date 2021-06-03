Шевченковский районный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича в уголовном производстве по факту захвата государственной власти. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора

«Такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia)», — говорится в сообщении.

Янукович просит об участии в судебном заседании по делу о госизмене © РИА Новости/Владимир Трефилов

Дело было возбуждено 7 ноября 2017 года по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

По информации Офиса генпрокурора, в 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение суда по сути ввело в действие Конституцию 1996 года. 1 октября 2010 года текст «новой Конституции» был опубликован в специальном выпуске бюллетеня «Официальный вестник Украины».

4 мая 2020 года Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения Януковичу в виде заочного ареста. 25 марта текущего года Киевский апелляционный суд подтвердил законность решения о заочном аресте экс-президента.