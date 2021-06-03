Украина и Грузия работают над упрощением процедуры пересечения границы гражданами стран.
«Важной стала договоренность о подписании в ближайшее время соглашения о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19», — заявил Шмыгаль.
Также стороны намерены обсудить совместную торговую политику.
В рамках визита Шмыгаль посетит Тбилиси, Мцхету, Телави и Цинандали. Вместе с премьер-министром в делегации Украины — министр Кабмина Олег Немчинов и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
У украинских министров также запланированы встречи с председателем парламента Грузии Кахой Кучавой и патриархом Грузии.
Ранее во время визита Шмыгаль заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не имеет никакого влияния на международную политику Украины.