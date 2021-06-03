Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Берлин не разделяет видение Украины относительно вступления в НАТО из-за президента России Владимира Путина. Он заявил об этом на днях в интервью немецкому военному журналу Loyal

«Иди уроки делай»: Захарова сравнила решение НАТО по Украине с поведением родителей © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«К сожалению, наши немецкие партнеры не разделяют это видение, потому что они опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина. Однако эта дилемма является притянутой за уши. Именно вхождение Украины, которая как с политической, так и культурной точки зрения является неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей, в НАТО и Европейский союз отвечает интересам ФРГ», — считает Мельник.

Ранее правительство Германии отвергло инициативу лидера немецкой партии зеленых Роберта Габека поставлять Украине оружие. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, немецкое оружие не поможет закончить войну в Донбассе.