«По нашим подсчетам, Украина может удовлетворять спрос европейского рынка на "зеленые" источники энергии, став крупнейшим поставщиком водорода», — отметил Кулеба.
Он напомнил, что в 2020 году Европейский союз утвердил долгосрочную стратегию реформирования сектора энергетики на основе экономики низкоуглеродистого потребления. Кроме того, стороны обсудили противодействие «Северному потоку – 2».
Кулеба также поблагодарил Каптур за ее личный вклад в укрепление двухпартийной и двухпалатной поддержки Украины в Конгрессе США, продвижение важных для украинского государства законодательных инициатив.
Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» будет иметь последствия для национальной безопасности Украины, поскольку после запуска страна станет слабее.