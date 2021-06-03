Украина ждет американских инвестиций в производство водорода на ее территории и создание инфраструктуры для его транспортировки в Европу. Такое предложение сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с сопредседателем группы поддержки Украины в Палате представителей США Марси Каптур, сообщила 3 июня пресс-служба МИД

«По нашим подсчетам, Украина может удовлетворять спрос европейского рынка на "зеленые" источники энергии, став крупнейшим поставщиком водорода», — отметил Кулеба.

Экономист объяснил, зачем Европе украинский водород © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Кулеба также поблагодарил Каптур за ее личный вклад в укрепление двухпартийной и двухпалатной поддержки Украины в Конгрессе США, продвижение важных для украинского государства законодательных инициатив.

Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» будет иметь последствия для национальной безопасности Украины, поскольку после запуска страна станет слабее.