Митинг противников открытого рынка земли проходит возле Конституционного суда Украины в Киеве, который на заседании в четверг должен рассмотреть земельную реформу. Об этом 3 июня сообщают украинские «Вести»

Зеленский подписал закон о передаче земель © пресс-служба Президента Украины

«Авторы ходатайства утверждают, что только украинский народ наделен правом принимать решение о распоряжении таким объектом права собственности, как земля, через всеукраинский референдум», — говорится в сообщении.

Судя по опубликованным в сети фото с акции, в мероприятии участвуют в том числе представители «Свободы», «Правого сектора»*, а также Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, необходимый для завершения земельной реформы. Речь идет о законопроекте, который позволяет передавать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций. Законом установлен запрет на продажу земель государственной и коммунальной собственности. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.