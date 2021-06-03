В 10:00 на открытой части пленарного заседания в форме устного производства Большая палата Конституционного суда Украины рассмотрит дело о конституционности земельной реформы. Также суд рассмотрит представление 53 депутатов Верховной Рады относительно разъяснения нескольких статей Конституции, которые касаются земли.
«Авторы ходатайства утверждают, что только украинский народ наделен правом принимать решение о распоряжении таким объектом права собственности, как земля, через всеукраинский референдум», — говорится в сообщении.
Судя по опубликованным в сети фото с акции, в мероприятии участвуют в том числе представители «Свободы», «Правого сектора»*, а также Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, необходимый для завершения земельной реформы. Речь идет о законопроекте, который позволяет передавать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.
Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций. Законом установлен запрет на продажу земель государственной и коммунальной собственности. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ.