Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев и экс-парламентарий Михаил Добкин устроили перепалку в прямом эфире телеканала «Украина 24» 2 июня

Добкин влип в скандал в прямом эфире — видео © Facebook, Михаил Добкин

«Сколько лет прошло, а лицо до сих пор скучное… Не вам говорить сегодня тем, кто защитил Украину сначала голыми руками, дипломатией, а затем восстановив армию. А вы в этот момент все время только пытались мешать, распространять фейки, клеветали и нападали», — заявил соратник экс-президента Петра Порошенко.

Добкин в ответ назвал это словесным поносом, после чего последовал диалог:

А. — Извините, я этого субъекта никоим образом не оскорблял. А это просто хамство идет, пещерное хамство российское.

Д. — Пока эта субстанция что-то говорила, я молчал. Поэтому я тоже хочу, чтобы оно молчало, пока я говорю.

А. — Хам, чистый хам.

Д. — Чистый, потому что моюсь. Вам тоже не мешало бы… Идите ешьте ваши конфеты сладкие. И чем больше вы их едите, тем больше занят ваш рот. Чем больше он будет занят, тем меньше бреда вы будете говорить.

А. (ведущему). — В этой программе вы допускаете элементарное пещерное хамство от этого питекантропа, до свидания.

После этого Арьев покинул студию.

Говоря о «скучном лице» Добкина, нардеп намекнул на известный ролик, на котором Добкин и ныне покойный экс-мэр Харькова Геннадий Кернес записывают предвыборное обращение. Видео разобрали на цитаты. Так, делающий за кадром замечания Кернес в какой-то момент говорит коллеге: «Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо! Тебе никто денег не даст!»