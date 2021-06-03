С 3 июня на Украине в ограниченный прокат выходит документальный фильм «Вечно танцующий человек», посвященный восхождению певца и танцора Дмитрия Монатика (Monatik). Он будет идти всего неделю в сети кинотеатров «Оскар»

Звезды посыпались: Monatik намекнул на уход из знаменитого шоу © Monatik/Инстаграм

Фильм показывает историю восхождения Monatik, который за свою карьеру успел поучаствовать практически во всех талант-шоу, выходивших на украинском телевидении, и пережить десятки отказов и провалов. Например, от членов жюри «Х-Фактор» — Елки и Игоря Кондратюка — Монатик услышал массу негатива: ему говорили, что он не певец. А в шоу «Танцуют все!» ему, напротив, предложили лучше попробовать себя в пении.

Отказов на радио поставить его новую песню было еще больше. «Это не формат» — фраза, которую Дмитрий слышал от каждого музыкального редактора. Продюсеры, к которым обращался молодой артист, издевались даже над его фамилией. Так, продюсер Quest Pistols Show и «Грибов» Юрий Бардаш вспоминает в фильме о том, что пророчил Монатику полный провал.

«С таким сценическим именем у тебя никогда не будет корпоративов. Лучше уже переименуйся в Моно тик», — говорил он.

Потап, к которому Дмитрий приходил со своими записями, также говорит в этом фильме, что тогда и сейчас — это два разных Монатика. И поскольку лично у Потапа фамилия артиста вызывала ассоциации с Капитошкой, он тоже думал, что ему стоит поменять имя для шоу-бизнеса.

В целом картина получилась довольно откровенной: друзья и родственники певца рассказали много вещей, о которых раньше Monatik не говорил в интервью. Тема детей для него всегда была табу, а теперь он показал фото из роддома и рассказал, как заплакал, узнав, что у него будет сын. Показал старые домашние съемки, как он дурачится вместе с друзьями — прыгает ласточкой на диван, со второго этажа — с зонтом, как с парашютом, и катается на троллейбусе, уцепившись за внешние поручни.

Впрочем, по словам концертного директора артиста, после рождения детей Монатик начал бояться летать на самолетах и предпочитал ехать полдня на машине, чем час лететь.

Все проблемы, которые сыпались на его голову, певец научился воспринимать философски. В своем превью к фильму Дмитрий сказал: «Даже когда ты, казалось бы, падаешь, все равно движешься вперед».

Константин Меладзе нашел причину успеха Монатика в его команде, которая состоит из саунд-продюсера Антона Чилиби, клипмейкера Тани Муиньо и хореографа Дениса Стульникова. По мнению Меладзе, когда они делают что-то по отдельности, у них выходит так себе, но стоит им объединиться, как появляется нечто выдающееся.