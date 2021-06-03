Местом презентации ленты был выбран НСК «Олимпийский», где два года назад состоялся триумфальный концерт артиста «Love It Ритм», который посетили порядка 70 тысяч человек.
Фильм показывает историю восхождения Monatik, который за свою карьеру успел поучаствовать практически во всех талант-шоу, выходивших на украинском телевидении, и пережить десятки отказов и провалов. Например, от членов жюри «Х-Фактор» — Елки и Игоря Кондратюка — Монатик услышал массу негатива: ему говорили, что он не певец. А в шоу «Танцуют все!» ему, напротив, предложили лучше попробовать себя в пении.
Отказов на радио поставить его новую песню было еще больше. «Это не формат» — фраза, которую Дмитрий слышал от каждого музыкального редактора. Продюсеры, к которым обращался молодой артист, издевались даже над его фамилией. Так, продюсер Quest Pistols Show и «Грибов» Юрий Бардаш вспоминает в фильме о том, что пророчил Монатику полный провал.
«С таким сценическим именем у тебя никогда не будет корпоративов. Лучше уже переименуйся в Моно тик», — говорил он.
Потап, к которому Дмитрий приходил со своими записями, также говорит в этом фильме, что тогда и сейчас — это два разных Монатика. И поскольку лично у Потапа фамилия артиста вызывала ассоциации с Капитошкой, он тоже думал, что ему стоит поменять имя для шоу-бизнеса.
В целом картина получилась довольно откровенной: друзья и родственники певца рассказали много вещей, о которых раньше Monatik не говорил в интервью. Тема детей для него всегда была табу, а теперь он показал фото из роддома и рассказал, как заплакал, узнав, что у него будет сын. Показал старые домашние съемки, как он дурачится вместе с друзьями — прыгает ласточкой на диван, со второго этажа — с зонтом, как с парашютом, и катается на троллейбусе, уцепившись за внешние поручни.
Впрочем, по словам концертного директора артиста, после рождения детей Монатик начал бояться летать на самолетах и предпочитал ехать полдня на машине, чем час лететь.
Все проблемы, которые сыпались на его голову, певец научился воспринимать философски. В своем превью к фильму Дмитрий сказал: «Даже когда ты, казалось бы, падаешь, все равно движешься вперед».
Константин Меладзе нашел причину успеха Монатика в его команде, которая состоит из саунд-продюсера Антона Чилиби, клипмейкера Тани Муиньо и хореографа Дениса Стульникова. По мнению Меладзе, когда они делают что-то по отдельности, у них выходит так себе, но стоит им объединиться, как появляется нечто выдающееся.