«Третьего июня 2021 года в Украине зафиксирован 2581 новый случай заболевания COVID-19. Среди них — 122 ребенка и 129 медработников», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за минувшие сутки были госпитализированы 1059 человек, скончались — 102, выздоровели — 9 405. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Киеве (529), а также в Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.
За все время пандемии на Украине заболели 2 209 417 человек, выздоровели — 2 072 091, умерли — 50 959. С начала прививочной кампании привито 1 076 793 украинца, из них полностью иммунизированы 138 090.