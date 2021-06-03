Почти 2,6 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, выздоровели более 9,4 тысячи человек. Об этом Минздрав страны сообщил в своем Telegram-канале 3 июня

Число случаев COVID-19 на Украине продолжает расти © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк сообщении.

По данным пресс-службы, за минувшие сутки были госпитализированы 1059 человек, скончались — 102, выздоровели — 9 405. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Киеве (529), а также в Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.

За все время пандемии на Украине заболели 2 209 417 человек, выздоровели — 2 072 091, умерли — 50 959. С начала прививочной кампании привито 1 076 793 украинца, из них полностью иммунизированы 138 090.