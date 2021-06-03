Украинский певец и автор песен Виталий Козловский опубликовал 2 июня в сториз Instagram видео, где он бьет себя по лицу. Ролик артист подписал загадочным комментарием: «С-самонастрой»

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Не так давно певец из жгучего брюнета перекрасился в блондина. Оказалось, сделал он это специально для съемок нового клипа.

«Немножко изменил внешность, но душой остаюсь собой. Все ради нового клипа на песню "Доктор", который мы прямо сейчас снимаем. Заходите время от времени в мои сториз, будут там сниппеты (анонсы. — Ред.) перед новым синглом», — написал певец.

«Виталик, вернись. Так на себя не похож», «Нужно было и бороду тоже покрасить», «Пусть американки в будущем приезжают знакомиться», — написали фолловеры.

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Виталий Козловский — украинский певец, заслуженный артист Украины. Известен песнями «Тайна», «Мое море», «Будь сильнее».