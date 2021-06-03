В Сахновщинском районе Харьковской области три сотрудника полка полиции особого назначения избили фермеров. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба Госбюро расследований (ГБР) Украины

В Киеве полицейский избил женщину без маски и нарвался на увольнение © кадр из видео "Киев оперативный" Установлено, что в сентябре прошлого года полицейские во время патрулирования в Сахновщинском районе под Харьковом увидели фермеров, ремонтировавших в поле комбайн.

Отмечается, что правоохранители безосновательно применили к фермерам силу и ограничили возможность передвижения, требуя предоставить документы на технику, а также на право обработки земли. При этом права и обязанности задержанным лицам не сообщались, протоколов задержания или любых других процессуальных документов по задержанию составлено не было.

Следователи ГБР направили в суд обвинительный акт. Полицейские обвиняются в превышении власти работниками правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием. Им грозит лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.