В среду, 2 июня, в Киеве состоялась встреча президента с сенаторами США Джин Шахин, Робертом Портманом и Кристофером Мерфи, на которой обсуждался вопрос «Северного потока-2».
«Не дать достроить и ввести в эксплуатацию "Северный поток-2" могут только США и администрация президента Байдена. Это вопрос не просто энергетической безопасности, о которой говорят все дипломаты и политики, это отдельное мощное оружие Российской Федерации, которое дают ей сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост — не давать оружие врагу», — заявил Зеленский.
По его мнению, российский газопровод отключит Украину от поставок газа, лишив ее $3 миллиардов в год, и тогда Киеву «нечем будет платить за украинскую армию».
Первого июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что российская сторона не намерена отказываться от украинского транзита газа после завершения текущего договора даже при условии достраивания «Северного потока-2». А Байден ранее назвал санкции в отношении проекта, находящегося в завершающей стадии, контрпродуктивными.
Зупинити добудову #NordStream2 здатні лише 🇺🇸 і @POTUS. Це – потужна зброя, яку дають Росії до рук. Запуск цього газопроводу позбавить Україну коштів, необхідних для зміцнення армії, яка сьогодні захищає всю Європу. Наголосив на цьому в діалозі з сенаторами @USSenate. pic.twitter.com/ac5g8Ej9ic— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 2, 2021