Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что только администрация президента США Джо Байдена может остановить завершение строительства газопровода «Северный поток-2». Он написал об этом в своем Twitter-аккаунте 2 июня

Немецкие политики не смогли убедить своих избирателей во «вредности» «Северного потока — 2» — опрос © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Джин Шахин, Робертом Портманом и Кристофером Мерфи, на которой обсуждался вопрос «Северного потока-2».

«Не дать достроить и ввести в эксплуатацию "Северный поток-2" могут только США и администрация президента Байдена. Это вопрос не просто энергетической безопасности, о которой говорят все дипломаты и политики, это отдельное мощное оружие Российской Федерации, которое дают ей сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост — не давать оружие врагу», — заявил Зеленский.

По его мнению, российский газопровод отключит Украину от поставок газа, лишив ее $3 миллиардов в год, и тогда Киеву «нечем будет платить за украинскую армию».

Первого июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что российская сторона не намерена отказываться от украинского транзита газа после завершения текущего договора даже при условии достраивания «Северного потока-2». А Байден ранее назвал санкции в отношении проекта, находящегося в завершающей стадии, контрпродуктивными.