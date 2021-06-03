У брата главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка Юрия Зонтова нашли еще одну квартиру с сейфами. Об этом стало известно во время судебного заседания, на котором на днях Зонтову продлили меру пресечения

Доллары, евро и шекели: НАБУ показало набитый деньгами сейф брата судьи Вовка — видео © Facebook, Павло Вовк Юлию Лысак.

После задержания Зонтова правоохранители получили видео с камер наблюдения, где зафиксировали, что из этой квартиры выходили двое мужчин с несколькими чемоданами. После обыска следователи нашли там два сейфа, от которых, по словам адвоката, владелец квартиры не имел ключей.

Ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили, что обнаружили тайное хранилище с деньгами Вовка. В «конспиративной квартире» нашли огромную сумму в разных валютах — $3,7 миллиона, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей, а также антиквариат и разнообразные предметы роскоши. За день до этого правоохранители поймали на взятке в $100 тысяч его родного брата Зонтова.

Вовк возглавляет Окружной административный суд Киева более 11 лет. До этого он работал в прокуратуре, а также был помощником экс-депутата от «Партии регионов» Сергея Кивалова. В 2013 году суд под председательством Вовка разрешил начать разбирать баррикады участников Майдана. Летом 2019 года были обнародованы аудиозаписи, сделанные в кабинете Вовка. Обвинение заявило, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины.

Вовку инкриминируют организацию препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, организацию вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления и вмешательство в деятельность судебных органов.