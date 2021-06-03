Усик подчеркнул, что уже два года находится в статусе обязательного претендента на пояс Всемирной боксерской организации (WBO), которым владеет Джошуа, поэтому считает себя вправе претендовать на бой с чемпионом и не намерен от него отказываться.
«Что значит — я вцепился в Джошуа? Не я же себя поставил на место обязательного претендента. Покажите мне парня, у которого была бы возможность биться за чемпионский пояс и он бы просто ее отдал. Как гражданину Украины мне гораздо сложнее, потому что на Западе думают, что мы страна третьего мира. И они там между собой что-то крутят», — сказал Усик.
Украинский боксер заявил, что готов к поединку с любым из топ-бойцов дивизиона — Джошуа, Тайсоном Фьюри, Джозефом Джойсом.
«Понятно, что я тоже хочу увидеть бой Фьюри — Джошуа… И я не хочу быть точкой преткновения. Но дайте и другим ребятам боксировать, а не ждать и быть вечным претендентом», — подчеркнул спортсмен.